Herren 5 überzeugen in Weingarten

Bezirksliga Herren TTC Wangen II – SG Aulendorf II 6:9 Ein hartes Stück Arbeit lag hinter der Zweiten, bis der knappe 9:6-Sieg in Wangen feststand und die Tabellenführung verteidigt war. Gut ins Spiel kam man durch zwei Doppelsiege zur 2:1-Führung. Diese konnte man im ersten Durchgang bis zum 5:4 halten, wobei hier die Spiele meist deutlich mit 3:0 endeten. Die zweite Hälfte wurde dann deutlich umkämpfter, langsam gelang es jedoch, sich abzusetzen und als Donato Petrino nervenstark im fünften Satz siegreich war, konnte man erleichtert das 9:6 bejubeln. Man of the Match war der ungeschlagene Daniel Jurow. Für die Punkte sorgten Paulo Petrino (1), Alberto Kösel-Munoz (1), Jakob Gebele (1), Reiner Melk (1), Daniel Jurow (2) und Donato Petrino (1).

Kreisliga D Herren SVW Weingarten V – SG Aulendorf V 1:9 Nichts anbrennen ließ die Fünfte und unterstrich ihre Ambitionen mit einem klaren 9:1-Sieg in Weingarten. Nur zu Beginn konnten die Gastgeber im Spitzendoppel erfolgreich sein, danach beherrschte die SGA in den Einzeln den Gegner und vollendete zum hohen Sieg. Toni Müller (2), Jannis Wösle (1), Anton Braun (1), Jürgen Scheibenstock (1), Philipp Gußmann (1) und Daniel Gußmann (1) waren erfolgreich.

Kreisliga B Jungen SV Baindt I – SG Aulendorf II 0:10 Mit einem deutlichen Sieg und nur sieben Satzverlusten verteidigte die Zweite die Tabellenführung in Baindt. Erfolgreich waren Elli Preiß (2), Marcel Maier (2), Lina Döbele (2) und Mara Nagy (2).