Herren 3 schafft Klassenerhalt über die Relegation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herren 3 mussten nochmal nachsitzen um die Bezirksklasse zu halten. Die Bezirks-Relegation fand am 7. Mai in Meckenbeuren statt. Gegner war die TSV Meckenbeuren 2, die leider etwas ersatzgeschwächt angetreten waren. Nichtsdestotrotz mussten die Spiele erst mal gewonnen werden.

Unsere SGA konnte fast in Bestbesetzung antreten, außer Fabian Madlener der verletzungsbedingt passen musste, waren alle an Bord.

Die Doppel wurden erfolgreich gestaltet: so besiegte unser Doppel 1 Gebele/Weingardt ihre Gegner mit 3:1 Sätzen. Unsere Youngster Schmotz/Laichinger mussten im Doppel 2 ihren Gegnern mit 0:3 die Hände reichen und gratulieren. Doppel 3 Lauber/Wenzel war wiederum erfolgreich und besiegte das Doppel aus Meckenbeuren mit 3:0.

In die Einzel startete Jakob Gebele mit einer tollen Leistung und gewann mit 6:11, 12:10, 11:5, 11:7.

Die neue Nr. 2 in der Rückrundenaufstellung ist unser Benedikt Schmotz, der nach Taktikänderung seinen Gegner mit 9:11, 11:9, 13:11, 11:6 besiegte. Jürgen Lauber als Nr. 3 siegte mit seinem offensiven Spiel den Gegner mit 3:1 Sätzen in die Knie. Der gut aufspielende Uli Weingardt als Nr. 4 setzte die Siegesserie weiter und gewann gegen seinen Gegner mit 11:5, 11:7, 11:5 kurz und schmerzlos. Der Senior im Team, Thomas Wenzel, ist zurzeit nicht in bester Form und konnte zum Abschluss der Saison keinen Sieg einfahren und gratulierte seinem Gegenüber zu einem 3:2 Erfolg. Sören Laichinger machte es auch nicht spannend und brachte mit einem 3:0 Sieg die Führung für die SGA zum 7:2.

Im 2. Spiel von Jakob Gebele zeigt dieser wiederum eine tolle Listung und ging mit 11:7, 11:7, 11:6 erfolgreich von der Platte. Den Neunten Punkt holte für die SGA Benedikt Schmotz. Er behielt in der Schlussphase der ersten zwei Sätze seine Nerven und konnte diese in der Verlängerung für sich entscheiden. So Stand auf dem Spielberichtsbogen ein 13:11, 12:10, 11:7 für die SGA und ein Endstand von 9:2, was den Klassenerhalt bedeutete.

So sehr die Herren 3 feiern durften, so sehr waren die Herren 5 enttäuscht. Sie hatten die große Gelegenheit, in der Aufstiegsrelegation gegen den Kreisliga C Vertreter SV Oberteuringen 3 aufzusteigen. Leider zeigte sich der Gegner stark besetzt und man musste eine recht deutliche 9:4 Niederlage einstecken. F. Steinberger (2), J. Merk, A. Braun (1), R. Armbruster, Ph.+ D. Gußmann verbleiben somit in der Kreisliga D.