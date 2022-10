Herren 2 nach 9:4-Sieg Tabellenführer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bezirksliga Herren SG Aulendorf II - TV Isny I 9:4 Ihr viertes Spiel dieser Spielrunde bestritt die zweite Mannschaft am Samstag, 22. Oktober, gegen die noch ungeschlagenen Gäste aus Isny, die in Bestbesetzung antraten. Die neu zusammengestellten Doppelkombinationen Kösel Muñoz/Jurow, Petrino P./Melk und Petrino D./Merk setzten direkt zu Beginn ein deutliches Zeichen und holten die ersten drei Punkte für Aulendorf. Nach einem weiteren deutlichen 3:0-Sieg von Paolo Petrino im ersten Einzel wurden die Spiele immer umkämpfter. Fast alle Einzelspiele wurden nun im fünften Satz entschieden, die Mehrheit der fünften Sätze mit einem Unterschied von nur zwei Punkten, teilweise erst bei 18:20. In einer immer spannenderen und intensiveren Partie holte die zweite Mannschaft nach ganzen dreieinhalb Stunden Spielzeit doch ihren vierten Sieg dieser Spielrunde gegen die stark auftretenden Gäste. Ein 9:4 täuscht über den wahren Spielverlauf. Es spielten: Paolo Petrino (2), Alberto Kösel Muñoz, Reiner Melk (1), Daniel Jurow (1), Donato Petrino (1) und Klaus Merk (1).

Bezirksklasse Herren SG Aulendorf III - SV Weißenau I 9:5 Bereits am Freitagabend, etwas ungewohnt an drei Spieltischen, bestritt die Dritte ihr Spiel gegen Ligakonkurrent Weißenau. Nach den Doppeln lag man mit 2:1 in Führung, das vordere Paarkreuz hatte nicht den besten Tag erwischt; alle Einzel gingen verloren. Besser machten es die anderen Spieler: Nacheinander fuhren Uli Weingardt, Günther Kugler, Sören Laichinger und Fabian Madlener die Siege ein. Letztlich verdient blieben die Punkte nach nicht einmal zwei Stunden Gesamtspielzeit in Aulendorf. Im Einsatz waren: Merk/Kugler (1); Schmotz/Laichinger; Weingardt/Madlener (1) und Klaus Merk; Benedikt Schmotz; Uli Weingardt (2); Günther Kugler (2); Sören Laichinger (2); Fabian Madlener (1).

Landesklasse Damen SF Urlau I - SG Aulendorf I 8:3 Die Damenmannschaft der SG Aulendorf bestritt an dem Wochenende ihr zweites Spiel gegen den SF Urlau. Trotz der Unterstützung der mitgereisten Fans lag man nach den Doppel mit 0:2 im Rückstand. Die Mannschaft fand kein Mittel gegen die Gastgeber und verlor am Ende hoch und etwas enttäuschend klar mit 8:3, wobei nur Natalie Blaser und Ronja Armbruster (2), welche eine gute Form zeigte, für die Punkte sorgen konnten. Leer gingen Nadine Blaser und Martina Stais aus.