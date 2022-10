Herren 2 gewinnen Spitzenspiel gegen Baindt mit 9:6

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bezirksliga Herren SV Baindt I – SG Aulendorf II 6:9 Das Spiel gegen den SV Baindt in der Bezirksliga war nichts für schwache Nerven, trafen hier wohl zwei potenzielle Titelanwärter und Aufstiegskandidaten aufeinander. Nach einem starken Start der SGA mit drei Doppel-Siegen schlug der SV Baindt mit drei Einzelsiegen gegen Marius Müller, Paolo Petrino und Jakob Gebele postwendend zurück, glich somit den Spielstand auf 3:3 aus und zeigte, dass man für einen Megafight bereit war. Sogar die Führung zum 5:4 erkämpfte sich der Gastgeber, bevor weitere Siege von Alberto Kösel- Munoz, Marius Müller, Paolo Petrino, Reiner Melk und Donato Petrino errungen wurden, wodurch die SGA schlussendlich das Spitzenspiel mit 9:6 gegen den SV Baindt gewann und somit auch Tabellenführer wurde.

Bezirksklasse Herren SV Blitzenreute – SG Aulendorf III 6:9 Die dritte Herrenmannschaft startete erfolgreich in die neue Saison der Bezirksklasse, welche man letzte Saison erst in der Relegation erhalten konnte. Trotz mehrerer Ausfälle konnte eine kampfstarke Mannschaft gegen Blitzenreute bestehen. Bereits nach den Doppeln führte man mit 2:1. Im ersten Durchgang schenkte man sich nichts, der Gegner blieb dran und so führte man nur knapp mit 5:4. Im zweiten Durchgang konnte man dann entscheidend punkten und sich zum 9:6-Sieg absetzten. Erfolgreich agierten Merk/Kugler, Weingardt/Madlener und im Einzel Klaus Merk (2), Uli Weingardt, Günther Kugler (2) und Jannis Wösle (2).

Kreisklasse A Herren SV Blitzenreute 2 - SG Aulendorf 6 7:2 In ihrem ersten Spiel verlor die neugegründete sechste Herrenmannschaft das Nachbarschaftsduell in Blitzenreute klar. Nur Jürgen Baur und Jens Albert konnten punkten.