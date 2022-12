Herren 1 verliert das Finale des Bezirkspokals

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Dezember fand das Bezirkspokalfinale der Herren statt. Die SG Aulendorf traf dabei auf den Gegner vom KV Mietingen, welche eine Liga unter den Aulendorfern spielen. Es war ein spannendes Finale der beiden Mannschaften zu erwarten. Im Start spielten Louis Schwägler und Marco Schmidt. Beide lieferten sich ein spannendes Duell gegen ihre Gegner. Schwägler verlor den Mannschaftspunkt mit 540 zu 585 Holz. Schmidt machte ein starkes Spiel und konnte sich zwei Mannschaftspunkte erspielen. Jedoch reichten seine klasse 603 Holz nicht zum Sieg des Punktes. Im Mittelpaar starteten Christoph Lämmle und Pascal Winkler. Auch in diesem Durchgang war die Spannung kaum auszuhalten. Beide lieferten sich ein Duell auf klasse Niveau. Sowohl C. Lämmle (599), als auch Winkler (547) konnten jedoch keine Mannschaftspunkte gegen den KV machen. Als letztes gingen Kai Lämmle und Tim Eisele auf die Bahnen. K. Lämmle konnte drei Satzpunkte erspielen und gewann somit einen Mannschaftspunkt für die SGA. Eisele und sein Gegner boten sich wieder ein Duell, welches zu Gunsten der Gegner ausging. Somit verlor die SG Aulendorf gegen den KV Mietingen, welche nun Meister sind und ihre neue Bestleistung spielten.