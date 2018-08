„Herein“ verhilft 19 Menschen zu Wohnraum

Positive Zwischenbilanz in Zeiten der Wohnungsnot: 19 Flüchtlinge und einkommensschwache Menschen hat die Caritas Bodensee-Oberschwaben mit dem Projekt „Herein – Kirchliche Wohnraumoffensive“ in den Aulendorfer Wohnungsmarkt vermittelt. Genau vor einem Jahr wurde die erste Wohnung im Rahmen des Projekts angemietet – nun sind es bereits acht. Bis Jahresende sollen es zehn Wohnungen sein.

Für die Stadt Aulendorf wirkt sich das Engagement des Wohlfahrtsverbands unter dem Motto „Geben Sie Menschen ein Zuhause“ finanziell positiv aus, denn Geringverdiener und Flüchtlinge im bestehenden Wohnungsmarkt unterzubringen ist für Kommunen weitaus günstiger, als einen sozialen Wohnung-Neubau für mehrere Hunderttausend Euro zu errichten.

Das im Frühjahr 2017 in Aulendorf gestartete „Herein“-Projekt (die SZ berichtete) hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt, das bis ins Schussental und bis an den Bodensee ausgeweitet wurde. In Ravensburg wurden durch das Caritas-Projekt bereits vier Wohnungen an 15 Menschen (darunter fünfköpfige Familien) vermittelt, in Weingarten wurden sieben Wohnungen angemietet (insgesamt 17 Menschen) – und das, obwohl die „Herein“-Initiative in beiden Städten erst im Dezember gestartet ist.

Auch in Friedrichshafen, Tettnang und Langenargen ist die Caritas mit ihrem Wohnraum-Projekt bereits aktiv, Isny soll im Herbst dazu kommen und Gespräche mit Leutkirch und dem Gemeindeverband Gullen laufen bereits, wie Projektleiter Christian Mayer von der Caritas auf SZ-Anfrage berichtet. Auch die Stadt Bad Waldsee soll noch ins Boot geholt werden.

Das Konzept des Projekts ist genauso einfach wie wirkungsvoll: Die Caritas fungiert als Zwischenmieter und mietet die Wohnung für Menschen mit einem „kleinen Geldbeutel“ wie beispielsweise Flüchtlinge oder sozial Schwache an. Diese haben dann eine einjährige Bewährungszeit, bevor es zu einem direkten Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter kommt. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Vermieter, die zwar Wohnraum haben, ihn aber aus Sorge um pünktliche Zahlungen oder Verschandlung nicht anbieten wollen, bekommen durch die Caritas Sicherheit. „Die Vermieter bekommen sicher ihre Miete überwiesen und eine Garantie, die Wohnung so zurückzubekommen, wie sie übergeben wurde“, erklärt Mayer. Die Mietkosten bekommt die Caritas vom zuständigen Leistungsträger gemäß Sozialgesetzbuches II (SGB II), in der Regel vom Jobcenter.

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Die Wohnungsverwaltung wurde dem Bau- und Sparverein Ravensburg übertragen. Diese Kosten übernimmt die Stadt Aulendorf: mit 480 Euro im Jahr ein fast nicht nennenswerter Betrag. Zudem zahlt die Stadt sogenannte Risikorücklagen – also kommt für eventuell anfallende Renovationskosten auf. Laut dem Ravensburger Sozialpädagoge Mayer sind jedoch maximal 12 000 Euro für den Extremfall vereinbart.

Höher fallen die Kosten bei der Caritas aus: Rund 350 000 Euro für drei Jahre und alle „Herein“-Standorte summieren sich durch Personal- und Sachkosten. Aber ein lohnenswerter Weg, wie Mayer ausführt. Denn andere Projekte und Ideen, wie etwa das von dortigen Kommunalpolitikern hoch gelobte „Bündnis für Sozialen Wohnraum“ der Städte Ravensburg und Weingarten, bringe noch lange nicht den erhofften Effekt. „Wir würden uns als Projektpartner wünschen, dass das Bündnis mit mehr Leben gefüllt wird und weitere Instrumente wie beispielsweise Renovationszuschüsse der Kommunen angegangen werden und dass eine breitere Diskussion zur Wohnraum-Aktivierung stattfindet“, so Mayer.

Das Bündnis sieht vor, dass bei größeren Bauvorhaben mit mehr als zehn Wohneinheiten 20 Prozent der Wohnungen mindestens 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete angeboten werden müssen. Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth hat ein solches Bündnis als Modell für die Stadt Aulendorf in der Vergangenheit bereits ausgeschlossen. Auch wenn es ein löblicher Ansatz sei, so sei es doch nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ (die SZ berichtete am 7. Mai: „Bezahlbarer Wohnraum ist eine gesellschaftliche Aufgabe“). Um der auch in Aulendorf immer größer werdenden Wohnungsknappheit im Niedrigpreissegment entgegenzusteuern brauche es vor allem politische Lösungen auf Bundesebene und entsprechende Förderprogramme.