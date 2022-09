Herbstkonzerte in Aulendorf und Otterswang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer längeren, coronabedingten Pause hat der Sängerbund Aulendorf 1924 wieder zu einem Konzert in der Pfarrkirche St. Martin eingeladen. Rund 150 Zuhörer fanden sich daraufhin am 11. September ein und sie erwartete ein bunter Strauß bekannter Melodien.

In Kooperation mit dem Partnerchor, dem Liederkranz Otterswang, wurden zahlreiche Lieder mit weltlichem, aber auch kirchlichem Hintergrund vorgetragen. „Vater unser im Himmel“ oder „Das Wort heißt Frieden“ waren ebenso dabei wie der „Jägerchor“ aus der Oper „Der Freischütz“ oder „Bajazzo“. Erst nach zwölf Liedern ertönte „Feieromd“ – eines der bekanntesten Volkslieder aus dem Erzgebirge und schließlich die Zugabe „Ein schöner Tag“ auf die Melodie von Amazing Grace.

Die Initiative für dieses Konzert ging von Benno Günther aus, dem stellvertretenden Chorleiter beider Chöre und Ilie Sicoe, dem Dirigenten der beiden Männerchöre. Statt einer Sommerpause gab es in der Ferienzeit für die Sänger zusätzliche Proben in wechselnden Konstellationen in Aulendorf und Otterswang. Doch die Mühen haben sich gelohnt, das konnte man sehen und hören. Der langanhaltende Applaus zum Abschluss unterstrich dies nochmals in aller Deutlichkeit.

Eine Woche später folgte das zweite Konzert in Otterswang und weiterhin gilt: nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt. Neue Sänger sind daher stets als Unterstützung willkommen und können bei jeder Probe einfach vorbeischauen – immer donnerstags ab 19.30 Uhr in der Grundschule.