Herbst in der „Spielerei“ der Schlossbrauerei

In der „Spielerei“ der Schlossbrauerei Aulendorf hat die Herbstsaison begonnen. Auf dem Programm stehen Comedy, Kabarett, Theater und ein Chorkonzert.

Den Anfang macht laut Veranstaltungsankündigung der Schlossbrauerei am Freitag, 25. Oktober, die Kult-Comedy-Truppe „Hauptkerlöe Ltd.“. Am Sonntag, 27. Oktober, gastiert das Tourneetheater Stuttgart in Aulendorf und präsentiert die Komödie „Illusionen einer Ehe“ von Eric Assous. Weiter geht es mit „Notenlos durch die Nacht“ am Freitag, 15. November und dem Kabarett-Musik-Mix „Z’ammabraut’s“ mit Flo Angele am Freitag, 6. Dezember. Zum Abschluss gibt es ein Weihnachtskonzert des Chores „Tisina“ am Samstag, 14. Dezember. Die Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr.

Karten für alle Veranstaltungen sind im Wirtshaus Schalander erhältlich. Reservierungen sind telefonisch unter 07525 / 921350 und per E-Mail an info@schlossbrauerei-aulendorf.de möglich.