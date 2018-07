Helferkreis spendet 1500 Euro für Lernwerkstatt

Collegetaschen und einen Beamer für den Unterricht: der Helferkreis Asyl Aulendorf hat der Lernwerkstatt Aulendorf 1500 Euro gespendet. Wie das Liebenau Berufsbildungswerk, das die Lernwerkstatt betreibt, weiter mitteilt, wurden für das Geld mittlerweile verschiedene Dinge angeschafft, die den Teilnehmern direkt zugutekommen. In Absprache mit dem Helferkreis wurden demnach für die Geflüchteten, die in der Lernwerkstatt Deutsch und handwerkliche Kenntnisse erwerben, folgendes erworben: Collegetaschen, damit die Teilnehmer ihr Lernmaterial nicht mehr in Plastiktüten herumtragen müssen, ein Teilnehmer-Laptop für eine gezieltere Internetrecherche für die Stellensuche von Arbeit oder Ausbildung sowie ein Beamer, um auch Lehr- und Lernfilme zusammen anzuschauen und den Sprachunterricht zu bereichern. Foto: Liebenau Berufsbildungswerk