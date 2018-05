Helferkreis Asyl räumt Spendenlager

Seit Herbst 2015 haben die Ehrenamtlichen des Helferkreises Asyl im ehemaligen Alten- und Pflegeheim in Aulendorf ein Spendenlager betrieben. Dort konnten sich Geflüchtete mit Hilfe von Spenden aus der Bevölkerung mit dem Notwendigsten eindecken. Mittlerweile sind die Neuankömmlinge mit Kleidung, Haushaltsgegenständen und Möbeln versorgt. Da die Kellerräume künftig vom derzeit im Bau befindlichen Integrations- und Familienzentrum gebraucht werden, steht die Entsorgung der restlichen Lagerbestände an. Am Montag haben die Helfer im ersten Arbeitsgang die Regale geräumt. Die Kleidungsstücke wurden verpackt und gehen später mit einem Hilfstransport nach Rumänien. Möbel, Bettroste, Lampen, Geschirr und alles was sonst noch im Bestand ist, kommt demnächst auf den Wertstoffhof.