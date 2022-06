Hela-Traktorentreffen steigt in Aulendorf

Traktorenfreunde können sich freuen: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Hermann-Lanz-Straße wird es in Aulendorf am 2. und 3. Juli ein Hela-Traktorentreffen und einen Festakt geben. Das macht die Stadt Aulendorf bekannt.

Musikverein Blönried-Zollenreute spielt auf

Los gehen die Feierlichkeiten am Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen in der Stadthalle. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Abend der Musikverein Blönried-Zollenreute ab 19 Uhr.

Am Sonntag, 3. Juli, finden in der Stadthalle und auf dem Grundschul-Sportplatz verschiedene Veranstaltungen statt. So kann von 7 bis 10 Uhr gemütlich gemeinsam gefrühstückt werden.

Traktorensegnung am Sonntag

Ab 10 Uhr gibt auf dem Sportplatz einen Gottesdienst mit anschließender Traktorensegnung. Bürgermeister Matthias Burth wird zur Begrüßung sprechen.

Weiter geht es um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert und der Möglichkeit zum Mittagessen, ab 14 Uhr wird erneut Kaffee und Kuchen angeboten. Für die kleinen Besucher wird laut Ankündigung an beiden Tagen eine Bastelecke eingerichtet sein.