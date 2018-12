Hegedüs verpasst Weiterkommen knapp

Bei der 23. baden-württembergischen Einzelmeisterschaft der Tischtennisjugend in Albstadt hat sich Hedi Hegedüs von der SG Aulendorf mit den Toptalenten ihres Bundeslandes gemessen. Die besten 32 Spieler trafen sich zum letzten Höhepunkt im Tischtennisjahr 2018. In der U18 vertrat Hedi Hegedüs die SGA, sie hatte sich durch starke Leistungen ihr Ticket gesichert. Allerdings erwischte die Aulendorferin eine Hammergruppe.

In Lisa Klett vom TSV Betzingen, Celine Schädler (TTC Stühlingen) und Damaris Eckstein (TTC Gnadental) warteten Topspielerinnen auf Hedi Heedüs. Gegen Schädler, die an Position zehn gesetzt war, unterlag die SGA-Spielerin mit 0:3. Schädler hatte einen Traumtag erwischt und spielte sich bis ins Halbfinale. Gegen Klett, die an Position sechs gesetzt war, zeigte Hegedüs ihr Können. Sie feuerte einen Topspin nach dem anderen ins Ziel und gewann nach starker Leistung im Entscheidungssatz. Nun war das Erreichen der Zwischenrunde wieder in greifbarer Nähe. Allerdings musste sich die Aulendorferin im letzten Einzel gegen Eckstein nach einer 2:1-Satzführung mit 14:16 im fünften Satz geschlagen geben. Hegedüs wurde dadurch Dritter in ihrer Grupe und verpasste knapp das Weiterkommen. Schädler wurde mit drei Siegen klar Erste, die drei anderen in der Gruppe hatten alle eine Bilanz von 1:2 – das Satzverhältnis musste entscheiden.

Im Doppel traf Hegedüs mit Lisa Eckhardt (SV Nabern) direkt auf einen dicken Brocken. Klett/Hinterberger wurden am Ende Dritte, sodass die 0:3-Niederlage für Hegedüs/Eckhardt nicht überraschend kam.