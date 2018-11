Hedi Hegedüs qualifiziert sich für Landesmeisterschaft

Die junge Aulendorferin Hedi Hegedüs hat überraschend das elfte Qualifikationsturnier zur Baden-Württembergischen Tischtennis-Meisterschaft gewonnen.

Hegedüs absolvierte die Gruppenphase bei drei Siegen recht sicher. Sie musste sich nur der starken Lisa Eckhardt (spätere Drittplatzierte) geschlagen geben. In der Zwischenrunde kam Hegedüs immer besser in Fahrt, einem knappen 3:2-Sieg folgten noch zwei 3:1-Erfolge und als Gruppensiegerin stand sie zwar überraschend, aber völlig verdient im Endspiel, wo sie auf Elisabeth Kronich (SV Leonberg/Eltingen) traf. Kurz vor dem Triumph ließ sie sich nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen, besiegte ihre Gegnerin sicher mit 3:1 und setzte einen weiteren großen Erfolg auf ihrer Sportkarriere drauf. Nach dem letzten Ballwechsel fielen ihr ihre Vereinskolleginnen jubelnd um den Hals, Hegedüs schaffte damit die Qualifikation für die Baden-Württembergische Meisterschaft Mitte Dezember in Abstatt.

Neben Hegedüs hatten sich bei den Mädchen U15 Nadine Blaser und bei den Mädchen U18 Anja Egeler qualifiziert. Nadine Blaser wurde kurzfristig nachnominiert. Nadine Blaser hatte eine starke Fünfergruppe erreicht. Einem 3:2-Sieg standen drei Niederlagen gegenüber. Wegen des Satzverhältnisses verpasste sie die Zwischenrunde und landete auf Platz 17.

Natalie Blaser hatte mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen ebenfalls nur knapp das Nachsehen, sie setzte aber ein Ausrufezeichen in ihrem letzten Jugendjahr. Anja Egeler konnte bei einer 1:3-Niederlage und einem klaren 3:0-Erfolg überzeugen. Insbesondere die beiden 2:3-Niederlagen gegen die Gruppenerste- und zweite zeigten ihr, dass der Abstand nur noch minimal zur Spitze ist. Sie schaffte den Sprung in die Zwischenrunde. Dort folgten drei Niederlagen, aber auch ein 3:2 gegen ihre Angstgegnerin. Das Spiel um Platz 13 verlor sie mit 9:11 im Entscheidungssatz.