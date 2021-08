In der Hasengärtlestraße in Aulendorf hat ein Unbekannter am späten Sonntagabend, 29. August, eine Hauseingangstüre beschädigt.

Der Täter schlug oder warf laut der Polizei gegen 21.30 Uhr den Glaseinsatz der Türe ein und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66.