Haushaltssatzung der VHS ist Thema

Eine öffentliche Verbandsversammlung der Volkshochschule Oberschwaben findet am Donnerstag, 14. Oktober, um 18 Uhr in der Aulendorfer Stadthalle statt. Es ist die erste seit Juni 2020. Auf der Tagesordnung steht die Haushaltssatzung der Volkshochschule Oberschwaben für das Haushaltsjahr 2021. Zudem geht es unter dem Stichwort Verbandsverwaltung um Abbestellungen und Neubestellungen (also Neuvergabe von Posten innerhalb der Verwaltung). Die Geschäftsstelle wird zudem über aktuelle Themen berichten.

Die Volkshochschule Oberschwaben ist im Zweckverband Altshausen – Aulendorf – Bad Buchau – Bad Schussenried und Bad Saulgau organisiert mit Sitz und Geschäftsstelle in Aulendorf. Für das Frühjahrs- und Herbstsemester erscheint jeweils ein umfangreiches Programm mit Bildungsangebot für die interessierte Bevölkerung.