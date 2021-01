Haushalt und Grundschule im Gemeinderat

Wie plant die Stadt 2021 aus finanzieller Sicht? Das wird die Kommunalverwaltung am kommenden Montag, 25. Januar, in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorstellen. Sitzungsbeginn ist um 18.30 Uhr.

Zunächst haben Einwohner die Gelegenheit Fragen zu stellen. Zudem wird in der Sitzung erneut der Entwurfsplanung für den Grundschulneubau vorgestellt. Darüber hinaus stehen folgende Tagesordnungspunkte an: Abschluss eines Konzessionsvertrages über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Gasversorgung in Aulendorf, Ausschreibungskriterien für den Bauplatz 22 im Baugebiet Tafelesch – Ausschreibung im Höchstgebotsverfahren, Bündelausschreibung für den kommunalen Erdgasbedarf 2022 bis 2024 sowie die Annahme und Verwendung von Spenden.