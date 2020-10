Hauptversammlung im Zeichen von Corona

Adrian Dillmann und seinen Kollegen ist dieses Jahr bei der Maisernte extrem mulmig zumute: „Wir sind sehr angespannt, wenn die Häcksler in die Felder fahren und loslegen“, sagt der Geschäftsführer des Maschinenrings Lindau.

Schuld daran sind drei Sabotagefälle in den letzten Wochen: In einem Maisfeld bei Eisenharz zerfetzte am Montag vor einer Woche eine Metallstange die Messer in der Erntemaschine. In Eglofs löste ein Unbekannter Muttern an einem Güllefass.