Hauptübung der Feuerwehren Aulendorf

Die Gesamtfeuerwehr Aulendorf wird am Samstag, 5. Oktober um 14.30 Uhr ihre Hauptübung abhalten. Die Übung findet mit alle Abteilungen am Schulzentrum in Aulendorf statt, teilte die Feuerwehr mit. Dargestellt wird ein Brand sowie eine technische Hilfeleistung, beispielsweise ein Autounfall. Bürgermeister Matthias Burth und Feuerwehrkommandant Markus Sonntag laden die Bürgerschaft von Aulendorf dazu ein, die Herbsthauptübung anzusehen. Im Anschluss der Übung gibt es für alle Kinder, die zuschauen, Gratis-Brezeln.