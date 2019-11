Hasenzählung zeigt: Es gibt gleichbleibend wenige Feldhasen

Methode der Hasenzählung

Für eine nächtliche Feldhasenzählung wird ein geländegängiges Fahrzeug und ein Hand-Suchscheinwerfer benötigt. Feldhasen sind überwiegend nachtaktiv. Dann kommen sie aus der Deckung in offenes Gelände mit niedrigem Bewuchs. Dieses Verhalten macht man sich bei der Zählung zu nutze. Entlang genau festgelegter Strecken wird die Feldflur langsam, bei möglichst konstanter Geschwindigkeit abgefahren und dabei mit dem rechtwinklig zur Fahrtrichtung eingesetzten Suchscheinwerfer abgeleuchtet. Bis zu einer Entfernung von 150 Metern werden sie so im Lichtkegel sichtbar – oder ihre rot reflektierenden Augen. Die abgeleuchtete Fläche wird unter Berücksichtigung geländebedingter Sichteinschränkungen ermittelt. Dann können die gezählten Hasen auf eine Flächeneinheit, etwa Anzahl Hasen pro 100 Hektar, bezogen werden. Die Zählungen erfolgen im Frühjahr und im Herbst. So lässt sich ermitteln, wie der Grundbestand im Frühjahr ist und wie viel Hasennachwuchs bis zum Herbst hinzukommt. (pau)