Haptic Invaders legen im Irreal auf

Die beiden DJs „Killaman“ und „Baum“ – Haptic Invaders – legen am Freitag, 11. Dezember, im Irreal in Aulendorf auf. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Die beiden DJs kommen ursprünglich aus Prien am Chiemsee, leben mittlerweile aber in München. Bekannt sind sie vor allem durch ihre jährlichen Auftritte beim „Chiemsee Reggae Summer“ Open-Air, heißt es in einer Pressemeldung. Die Haptic Invaders wurden 2011 gegründet, verwurzelt sind die beiden DJs ursprünglich im Reggae und Dancehall.