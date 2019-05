Handfester Streit wegen lauten Fernsehers

Zu einem handfesten Streit kam es kürzlich in der Asylbewerberunterkunft in Aulendorf. Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel ein Schrank um, außerdem wurde die Brille eines 35-Jährigen von seinem 27-jährigen Kontrahenten beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Streit kam es, weil sich der 35-jährige Bewohner wegen des lauten Fernsehers im Nachbarzimmer aufgeregt und deshalb die Tür lautstark zugeschlagen und Wäsche auf den Boden geworfen hatte, heißt es. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.