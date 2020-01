Häsrichten beginnt bald

Der erste Teil des Häsrichtens findet am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Aulendorf statt. Doch noch bleiben die Masken am Ort der Verbannung, denn die Freiheit bringt ihnen der Maskenmeister erst am Mittwoch vor dem Gumpigen Donnerstag, wie es im Ankündigungstext heißt.

Dafür treten die Häsrichter umso lauter auf die Bühne und nehmen sich raus, die ihnen über das ganze Jahr hinweg zugetragenen Geschichten und Erlebnisse des ein oder anderen Aulendorfers und auch anderer Narren mit Wortwitz und spöttischem Gesang unter Begleitung der EinMannBand² unters Volk zu bringen. Was ins Häsrichten muss, bestimmen die Aulendorfer ja selbst und vorgetragen wird von den Häsrichtern Maria Arnold, Britta Wekenmann, Carina Baur, Sandra Daiber, Irene Steinhauser und Tina Heinemann „frank und frei - und nur die Besten sind dabei“.