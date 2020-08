Gymnasium verabschiedet zwei Lehrer

Das Gymnasium Aulendorf hat zum Ende des Schuljahres zwei Lehrkräfte verabschiedet, teilt die Schule mit.

Zum habe Silvia Preisinger nach zwölf Jahren als Englisch-, Gemeinschaftskunde- und Wirtschaftslehrerin die Schule verlassen. Für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wechsele sie ans Ravensburger Spohn-Gymnasium. Silvia Preisinger habe sich vor allem um die Demokratieerziehung der Schüler verdient gemacht, zum Beispiel im Rahmen des Polis-Planspiels der Oberstufe und der Junior-Wahlen, aber auch um die Berufsorientierung der Klasse 10, heißt es von der Schule.

Mit Gerhard Langenfeld gehe eines der Urgesteine am Gymnasium Aulendorf nach insgesamt 42 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Seit 1991 war Langenfeld als Lehrer für Bildende Kunst in Aulendorf tätig. Zahlreiche BK-Leistungskurse habe er zum Abitur geführt und sich auch künstlerisch ins Schulleben eingebracht.

So habe er Ausstellungen von Produkten aus dem Kunstunterricht, etwa von Architektur-Modellen von Kursstufenschülern zur Gestaltung des Schloss-Innenhofes in Aulendorf oder Einzelausstellungen begabter Schüler organisiert. Zudem habe er künstlerische Akzente an den Tagen der offenen Tür in Form von Plakaten und Flyern gesetzt. Die Schule erinert außerdem an die Gestaltung der Schültüten für die neuen Fünfer oder der schulischen Weihnachtskarten, ein Bühnenbild für ein Schul-Musical oder den „längsten Zug der Welt“ anlässlich des Aulendorfer Eisenbahn-Jubliläums im vergangenen Jahr.