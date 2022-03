Gymnasium Aulendorf startet Lernen mit Rückenwind

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mittwochnachmittags regt und tut sich was auf der Ebene 5 des Gymnasiums. Nach der Mittagspause machen sich dreizehn Schülerinnen und Schüler mit iPads und Schulranzen bepackt auf den Weg in die Klassenzimmer im obersten Stock. Frau Schneider und Herr Friese erwarten sie schon. Beide sind keine Lehrer im klassischen Sinn. Doch sie haben sich bereit erklärt, das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ zu leiten, das im Januar am Aulendorfer Gymnasium angelaufen ist. In den folgenden eineinhalb Stunden gibt es für sie und die Schülerinnen und Schüler eine Menge zu tun. Das Programm zielt darauf ab, Lernrückstände in den Hauptfächern aufzuholen und die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Denn ihnen wurde in der Pandemie viel abverlangt und manches ist in den letzten zwei Jahren im Fern- und Wechselunterricht zu kurz gekommen.

Einige haben Schwierigkeiten mit dem Lernstoff, da sie aus der Ferne nicht genug Zeit oder Energie zum Üben aufbrachten. Gerade die Jüngeren fühlten sich mit dem selbstständigen Lernen mitunter überfordert. Hier bieten die eineinhalb Stunden am Nachmittag einen festen Rahmen, in dem etwa das regelmäßige Anfertigen von Hausaufgaben wieder eingeübt und Lernstoff vertieft wird. Manch einem fehlt es nach der Zeit der Isolation auch am nötigen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder am Antrieb, mit anderen in Kontakt zu treten. „Meist geht es um Lernstruktur und Konzentration. Einige haben durch die Pandemiezeit aber auch grundlegende Defizite bei den Lerninhalten, die beim weiteren Aufbau des Faches ausbremsen“, resümiert Heidrun Schneider die Probleme ihrer Schützlinge. Besonders wichtig ist ihr und ihrem Kollegen Torsten Friese, dass die Kinder in der Nachmittagszeit das Lernen wieder lernen und dass bereits Erlerntes gefestigt wird. Die Schüler, die auf Empfehlung der jeweiligen Klassenlehrkräfte in das Förderprogramm aufgenommen wurden, profitieren auch von der überschaubaren Gruppengröße von etwa sechs Schülern je Betreuer. „Ab dem Frühjahr können aus den Mitteln des Rückenwind-Programms auch Tagesaktionen durchgeführt werden, die die Klassengemeinschaft und das Wir-Gefühl stärken“, sagt Schulleiterin Silke Hubig. Sie denkt dabei zum Beispiel an Museumsbesuche oder einen erlebnispädagogischen Tag in der Dobelmühle.