Gymnasium Aulendorf macht mit

Auch die Ethik-Schüler der Klasse 7 des Aulendorfer Gymnasiums haben sich mit einem Soapboxing am „Nachhaltigen Sonntag“ beteiligt. Was ist ein Soapboxing? Im Londoner Hyde-Park gibt es „Speaker’s Corner“. Dort kann man sich auf eine Kiste, zum Beispiel eine soap-box, stellen und über ein Thema sprechen, das man wichtig findet. Unser Soapboxing fand im Bürgermuseum statt. Es ging in verschiedenen Vorträgen um Lebensmittelverschwendung, Umweltverschmutzung (besonders Luftverschmutzung und Verschmutzung der Meere), Müllverkauf und die Abholzung des Regenwaldes. Foto: Gymnasium Aulendorf