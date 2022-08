Gymnasium Aulendorf beteiligt sich am Strong Run

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr waren die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Aulendorf am Strong Run beteiligt. Die Klassen 5, 6 und 7 stellten jeweils eine Mannschaft für die Schulstaffeln. Die Klasse 5 erreichte einen respektablen 6. Platz, während die Sechser in der gemeinsamen Alterswertung den 1. Platz belegten. Damit gewannen die Läufer der 6. Klasse einen Ausflug in den Skyline-Park. Erfolgreich waren auch die Siebtklässler, die in ihrer Alterswertung auch den 1. Platz belegten und sich ebenfalls über einen Besuch im Skyline-Park freuen dürfen. Darüber hinaus durften sie den Wanderpokal für die schnellste Staffel mitnehmen, der in der Schule darauf wartet, im nächsten Jahr verteidigt zu werden. Auch die diesjährige Veranstaltung hat den Schülerinnen und Schülern wieder großen Spaß gemacht.