Gymnasiastinnen begeistern mit Musikprojekt

2019 ist laut Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung ein sehr musikalisches Jahr in der Tagespflege des Waldseer Wohnparks am Schloss. Mit dazu beigetragen haben drei Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums (SG) in Aulendorf, die ein praxisbezogenes Musikprojekt mit Senioren in den Mittelpunkt ihrer Seminarkurs-Arbeit stellten. Kurz vor Schuljahresende haben Lima Bartels, Janina Ehm und Bernadette Müller im Beisein ihrer Lehrerinnen die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse im Pflegeheim präsentiert und erhielten für ihr soziales Engagement Beifall.

Alte Menschen lieben Musik und singen auch selbst sehr gerne - und zwar insbesondere Lieder, die ihnen aus ihrer Kindheit und Jugend vertraut sind. Seit vielen Jahren begleitet deshalb Alexander Ehm die Besucher der Tagespflege jeden Mittwoch auf seiner Gitarre. Auch die drei Gymnastinnen bekamen über die Musik rasch Zugang zur Bewohnerschaft und so wurden die Besuche der drei jungen Frauen zu einem „Highlight“ in Sachen Musikalität und Kreativität für die Gäste.

Bartels, Ehm und Müller brachten alte Liederbücher und ihre Instrumente mit. Zudem stellten sie aus Joghurtbechern kleine Trommeln her, auf denen die Senioren den Takt dazu schlagen konnten. „Wir sind hier gut aufgenommen worden und den Senioren hat es Freude bereitet“, sagt Ehm im Rückblick auf die insgesamt sechs Treffen. Die Jugendlichen waren überrascht davon, wie engagiert die Gäste bei der Sache waren, obwohl sie teilweise körperliche und geistige Einschränkungen haben.

Weil eine Seminarkurs-Arbeit in der gymnasialen Oberstufe Eingang in die Abiturnote findet und wissenschaftlich fundiert sein muss, erarbeitete das Trio auch die theoretischen Grundlagen. So gingen sie unter anderem der Fragestellung nach, ob mit Hilfe von Musik und Gesang die nachlassende Motorik alter Menschen gefördert werden kann. Dies beantworteten sie bei ihrer Abschlusspräsentation mit einem eindeutigen Ja, denn Musik rege zu Bewegung, Klatschen, Schunkeln und Trommeln an. Damit kommen die Menschen in Bewegung und haben emotionale Erlebnisse, die sie fröhlich stimmen.

Zum Beweis dafür stimmten bei der Vorführung im improvisierten Fernsehstudio nicht nur die geübten Besucher der Tagespflege fröhlich in die Lieder ein - auch die Bewohner des Pflegeheims sangen, klatschten und trommelten mit. Ob zum Volkslied „Hejo, spann den Wagen an“ oder beim Song „Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben“ von Andreas Bourani