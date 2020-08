Gymnasiasten erhalten Zeugnisse

Die Schüler des Aulendorfer Gymnasiums haben ihr Zeugnisse erhalten. Besonders gute Leistungen wurden geehrt. In diesem Jahr jedoch in ungewohntem Rahmen.

Aufgrund der Pandemie sei am Gymnasium Aulendorf an den traditionellen Ablauf der letzten Schultage mit Schulfest, Steege-Tag und Jahresausflügen nicht zu denken gewesen, heißt es von der Schule. Auch die Verabschiedung der Schüler habe in einem ungewöhnlichen Rahmen stattgefunden: Es hätten nicht alle Schüler gemeinsam in die Ferien geschickt werden können.

So habe jede Klasse einzeln in Verlauf der letzten beiden Schultage zur Verabschiedung in die Schule kommen dürfen. In großem Abstand hätten die Schüler dabei auf ihren Stühlen gesessen, so dass der gesamte Großraum der Ebene 5 ausgefüllt gewesen sei. Um 8 Uhr kamen die Achter, um 9 Uhr die Neuner, um 10 Uhr die Zehner und so fort.

Die Zeugnisse hätten die Klassenlehrer überreicht, Lob und Preis die Schulleiterin. Trotz aller Schwierigkeiten, die der Unterricht unter Corona-Bedingungen mit sich gebracht habe, seien beachtliche schulische Erfolge erzielt worden. Es habe zahlreiche Preise und Belobigungen gegeben, allein je sieben Preise und Belobigungen für die Klasse 5. Manchen Schülern sei es gelungen, zum wiederholten Mal einen Preis oder ein Lob zu erarbeiten. Selbst an die elfte Klasse seien noch sieben Preise und drei Belobigungen vergeben worden.

Religionslehrerin Anne Feuerbach habe mit mehreren Schülerinnen der fünften Klasse kleine Segens- und Aufmunterungsworte für die großen Ferien auf Kärtchen geschrieben und einen Lolli daraufgeklebt. Diese hingen an einer Wäscheleine und Schüler wie Lehrer durften sich ein Kärtchen abpflücken.