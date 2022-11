Grundschüler sammelt Spielsachen und Geld für kranke Kinder

„Kinder, die über Weihnachten im Krankenhaus liegen, müssen unheimlich tapfer sein. Sie können nicht zuhause mit der Familie und Freunden feiern, Geschenke auspacken und miteinander Spaß haben“, erklärt Tim Weber aus Aulendorf. Der Zehnjährige engagiert sich deshalb in diesen Wochen der Vorweihnachtszeit mit einer Sammelaktion für Kinder, die an der Uniklinik in Ulm für Tumor- und Leukämiekranke sein müssen.

Tims Ziel: ein LKW voller Geschenke

Die Idee kam dem Viertklässler, als sein Vater im Vorjahr auf die Aktion „Kranke Helden – Helfen Sie uns helfen“ aufmerksam wurde und dafür Geld gespendet hat. „Mein Papa ist mein Vorbild gewesen“, schmunzelt Tim. „Ich wollte dann dieses Jahr auch was tun, dass die Kinder im Krankenhaus eine Freude haben. Mein Wunschziel ist es, dass wir vor Weihnachten mit einem ganzen LKW voller Geschenke von Aulendorf nach Ulm fahren!“

Tim Weber aus Aulendorf sammelt für krebskranke Kinder. (Foto: Simone Weber)

Tim weiß, dass er das nicht allein schaffen kann. Deshalb hat er sich vorgenommen, möglichst viele Mitstreiter für die gute Sache zu finden. Damit hat er in seiner Klasse angefangen. Vor seinen Mitschülerinnen und Mitschülern in der vierten Klasse der Grundschule Aulendorf hielt er einen Vortrag, für den er ein Info-Plakat gestaltet hat. Schul- und Klassenleitung fanden seinen Mut und seinen Einsatz positiv und gaben ihm deshalb gern die Gelegenheit für die Präsentation. Um zu demonstrieren, welche Sachspenden sinnvoll sind, hat er einen kleinen LKW beladen mit Geschenken dabeigehabt.

Was alles gespendet werden kann

„Es sollen nur neuwertige Sachen gespendet werden. Das ist aus Hygienegründen besonders wichtig. Zum Beispiel Bücher, Puzzle, Playmobil oder Lego, Bastel- oder Malsets, Kartenspiele oder Puppen. Aber auch Kleinigkeiten wie zum Beispiel Sticker oder Buntstifte sind gut für die Kinder“, erläutert Tim und zeigt dabei auf die Kiste im Wohnzimmer, die bereits etliche Spenden enthält.

Um zu demonstrieren, welche Sachspenden sinnvoll sind, hat der Zehnjährige einen kleinen LKW mit Geschenken beladen. (Foto: Simone Weber)

Auf dem Tisch liegt ein Umschlag, den der Grundschüler beschriftet hat: „Geldspenden für tumorkranke Kinder“. Darin liegen fünf Euro, die er selbst von seinem Taschengeld genommen hat. Mit Geldspenden können die Kinder das ganze Jahr über gefördert werden. Organisiert wird dies vom Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm e. V., den Initiatoren der Aktion „Kranke Helden“.

Die Spenden kommen nicht nur den kranken Kindern zugute

Die Geschenke sollen nicht nur den kranken Kindern auf der Station der Ulmer Uniklinik ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern auch deren Geschwistern. Simone Weber, Tims Mutter, weiß, dass es für die Familien gerade zur Weihnachtszeit schwer ist: „Die Eltern sind oft so mit der Bewältigung der schwierigen Situation der Krankheit beschäftigt, dass keine Zeit, keine Kraft und auch kein Geld übrig ist, um Geschenke für alle Kinder zu besorgen. Dafür sind die Sachspenden gedacht. Damit die Familien eine schöne Zeit miteinander haben können.“

Das Info-Plakat über seine Sammelaktion hat Tim Weber selbst gestaltet. (Foto: Simone Weber)

Gerade die Geldspenden würden auch für die letzten Lebenswochen der Kinder verwendet, um ihnen ihre Herzenswünsche noch erfüllen zu können, weiß Simone Weber. „Mit dem Geld werden Kinderträume wahrgemacht. Das ist jeden Cent wert.“ Simone Weber steht in Kontakt mit Rebecca Balsano aus Bad Waldsee, die zu dem Förderkreis gehört, der die kranken Kinder ganzjährig unterstützt. Sie kennt deshalb die Schicksalsgeschichten, die hinter dem Slogan „Kranke Helden“ stehen.

Aktion läuft bis 15. Dezember

Tims Sammelaktion dauert noch bis zum 15. Dezember. Tim hat in den Geschäften der Aulendorfer Hauptstraße und bei der Stadtverwaltung seine Info-Flyer ausgelegt. Mutig ist der Zehnjährige selbst auf die Geschäftsinhaber zugegangen und hat für seine Sache gesprochen.