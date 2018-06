Grundschüler nutzen Behelfsbushaltestelle

Für die Aulendorfer Grundschüler bringen die Baumaßnahmen für die neue Grundschule eine Änderung in ihrem Schulweg mit sich. Um den Pausenhof zu vergrößern wird laut Stadtverwaltung die Hermann-von-Vicari-Straße im Bereich der Grundschule voll gesperrt. Die Bushaltstelle kann dort nicht mehr genutzt werden. Die Schüler nutzen während der Baumaßnahmen eine Behelfsbushaltestelle in der Schulstraße im Bereich der zweiten Parkbucht – ausgehend vom Fußgängerüberweg. Damit die Grundschüler sicher zur Schule gelangen, wird diese zweite Parkbucht für die Zeit der Baumaßnahme gesperrt. Die Behelfsbushaltestelle wird mit den Schildern „Zollenreute“ und „Tannhausen“ versehen. Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto an die Grundschule bringen oder abholen, können weiterhin den Hermann-Lanz-Parkplatz gegenüber vom Sportplatz nutzen.

Der Gehweg in der Hermann-von-Vicari-Straße kann während der Zeit der Baumaßnahme weiter von Fußgängern genutzt werden. Der Hauptzugang zur Schule erfolgt über die Schulstraße, beziehungsweise über die Hermann-von-Vicari-Straße.