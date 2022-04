Aulendorfer Rat beschäftigt sich mit zwei Solarparks

Mit gleich zwei Solarparks befasst sich der Aulendorfer Gemeinderat am Montag, 25. April, in seiner Sitzung. Sie findet ab 18 Uhr in der Stadthalle Aulendorf statt. Der größere der beiden Photovoltaik-Parks, um die es am Montag geht, ist im Gewann „Wannenberg“ geplant. Das Gewann befindet sich westlich von Aulendorf in Richtung Ebersbach-Musbach.

Laut Sitzungsvorlage plant in diesem Gewann das Haus Königsegg-Aulendorf zusammen mit einer Hamburger Firma eine große PV-Anlage zu errichten. Die angedachte Fläche umfasst etwa 40 Hektar. Auf einer so großen Fläche könnten laut Energieagentur rund 43 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden.

Zweiter Solarpark in Planung

Ein zweiter Solarpark ist in der Nähe der Hasengärtlestraße geplant, allerdings von einem anderen Investor. Der Park soll 3,1 Hektar groß werden, die mögliche Leistung wird mit etwa fünf Megawatt Peak angegeben. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Einbeziehungssatzung Tannhausen und der Bebauungsplan „Schuhhalde“. Zudem berät das Gremium über den Brandschutzbedarfsplan. Auch ein Grundsatzbeschluss über die Einführung eines Popup-Stores in Aulendorf steht auf der Tagesordnung.