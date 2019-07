Großer Andrang beim Carthago Familienfest

Mehr als 1200 Mitarbeiter und deren Angehörige haben am Samstag zusammen mit Charthago-Inhaber und Gründer Karl-Heinz Schuler das 40-jährige Bestehen des Reisemobil-Herstellers am Stammsitz in Aulendorf gefeiert. Beim größten Arbeitgeber im Ort, der insgesamt 1400 Mitarbeiter beschäftigt, standen an diesem Tag einmal nicht Reisemobile im Mittelpunkt, sonder Foodtrucks und Spielgeräte, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Schuler bedankte sich bei den Mitarbeitern mit den Worten: „Ihre Leidenschaft, Motivation und Einsatzbereitschaft sind einzigartig.“ Schuler gründete im Jahr 2014 eine Stiftung, um die Eigenständigkeit der Carthago-Unternehmensgruppe für die Zukunft dauerhaft abzusichern. Stiftungsvorstand Markus Kern (rechts) übergab dem begeisterten Schuler (Mitte) bei den Feierlichkeiten im Namen der Geschäftsführung ein Flugzeugmodell. Foto: Carthago