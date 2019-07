Große Umleitung wegen Bauarbeiten in Aulendorf

Kein Problem mit der Sperrung am Bahnhofsvorplatz bekommen übrigens Zugreisende der Südbahn – so sie schon im Zug sitzen, oder den Parkplatz gefunden haben; der Zugverkehr wird ab dem 15. Juli wie geplant wieder aufgenommen und der Schienenersatzverkehr mit Bussen eingestellt, wie die Bahn mitteilt. Bis zum 15. September verkehren die Züge auf der Südbahn ohne SEV. Im weiteren Verlauf der Elektrifizierung der Südbahnstecke sind ab 16. September bis 21. Dezember Ersatzbusse zwischen Friedrichshafen und Lindau vorgesehen, ab 4. November bis 20. Dezember auch wieder zwischen Aulendorf und Biberach. Im Jahr 2020 stehen im ersten Halbjahr Arbeiten und damit verbundene Sperrungen inklusive Schienenersatzverkehr zwischen Aulendorf und Ravensburg an (voraussichtlich März bis Juli) sowie zwischen Friedrichshafen und Lindau (voraussichtlich Januar bis Februar 2020). (pau)