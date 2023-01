Grandioser Sieg der Gemischten!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gemischte spielte kürzlich daheim gegen die SG Baienfurt - Bergatreute 2. Im Startpaar kegelten Monika Schäfer und Gudrun Gauß. Beide zeigten mit einer starken ersten Bahn, welche Richtung das Spiel annehmen würde. Schäfer konnte alle vier Bahnen für sich erspielen und gewann mit klasse 555 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Gauß gewann die ersten beiden Durchgänge, musste jedoch auch zwei Bahnen an ihren Gegner abgeben. Mit 464 zu 449 Holz gewann sie schlussendlich den Mannschaftspunkt. Somit ging es in die nächste Paarung mit 2:0 in Punkten und 121 Holz zugunsten der SGA Gemischten.

Im zweiten und somit letzten Durchgang spielten Sabrina Volodka und Jens Knobloch. Beide Aulendorfer machten von Anfang an ein klares Spiel und konnten jeweils alle Bahnen für sich gewinnen. Volodka mit schönen 564 Holz und Knobloch mit starken 579 Holz gewannen jeweils den Mannschaftspunkt. Die Gemischte gewann 6:0 in Punkten und sehr starken 2162:1804 Gesamtholz das Spiel. Die SGA ist damit mit nur einem Punkt Abstand auf dem zweiten Platz der Gesamttabelle.