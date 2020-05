Grüne stellen geplante Adventure-Golfanlage infrage

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf entscheidet am Montag, 18. Mai, über das Bauvorhaben der Adventure-Golfanlage in der Nähe vom Tiergarten. Dazu hat der Aulendorfer Ortsverband der Grünen eine Stellungnahme verfasst.

In der Stellungnahme, die von den beiden Vorsitzenden Elisabeth Heiß und Christine Vogt unterzeichnet ist, heißt es wörtlich: „Das geplante Vorgehen bei der Änderung des Bebauungsplans wirft Fragen auf, die von den Gemeinderäten sehr genau geprüft werden müssen. Für uns und sicher auch für viele Bürger ist es nicht nachvollziehbar, warum die bisherigen ,Schwarzbauten’ im Gebiet des Tiergartens mit in die Änderung des Bebauungsplans aufgenommen werden. Die bisher nicht genehmigten Bauten und Flächen wie Teile des ,Mischwerks’ und Spielplätze sollen durch die Änderung im Nachhinein ohne Probleme genehmigt werden. Ein geschicktes Vorgehen für den Besitzer und Bauherren“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Dadurch signalisiere die Stadt Aulendorf erneut, dass er immer wieder Rückendeckung für sein Vorgehen bekomme. „Bei Kritik seines Vorgehens wird häufig aufgeführt, dass er dies zum Wohl der Allgemeinheit macht. Trotzdem hat es einen negativen Beigeschmack, dass ein Mann, der als Stadtrat über Aulendorfs Zukunft mitbestimmt, sich nicht an Gesetze hält. Gesetze sind für alle da. Es lässt vermuten, dass ein wirtschaftlicher Eigennutz im Vordergrund steht.“

Daneben müsse laut dem Schreiben auch die Frage nach den ökologischen Auswirkungen gestellt werden. Eine Adventure-Golfanlage sei in der Regel mit einem Kunstrasen ausgelegt. Kunstrasen sei nicht zuletzt wegen seiner Mikroplastik-Emissionen in der Kritik. „Aktuell ist die Fläche von einer klimaaktiven Wiese bewachsen. Dadurch wird CO2 gebunden, es findet eine gute Wasserspeicherung statt und es erfolgt durch die nächtliche Abkühlung ein Temperaturausgleich. Zudem gibt es eine Vielzahl an Pflanzen und Insekten, damit handelt es sich um ein Nahrungshabitat für Vögel. Es dient Amphibien als Wandergebiet und Sommerlebensräume.“

Ein Kunstrasen sei ein „extrem beeinflusster Lebensraum“. Die natürliche Bepflanzung von Wildpflanzen werde durch Einsatz von Unkraut- und Moosvernichtungsmitteln entgegengewirkt. „Dies wiederum hat Auswirkungen auf das Insektensterben.“

Zudem würden laut der Sitzungsvorlage der Stadt am angrenzenden Wald Rodungen vorgenommen. „Diese Bäume dienen Fledermäusen als Nahrungsrevier“, kritisieren die Grünen in dem Schreiben. Die Aussagen der Planer zum erwartenden Verkehrsaufkommen (Spitzen mit 100 und mehr Fahrzeugen) solle ebenfalls genau hinterfragt werden. „Dass ein Unternehmer und eine Stadt weiterhin wirtschaftlich wachsen wollen ist nachvollziehbar. Doch sollte stets das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung langfristig im Vordergrund stehen“, heißt es in dem Schreiben weiter.