Gründonnerstag in St. Martin

Wie Christen in aller Welt haben auch die Gläubigen in Aulendorfs Pfarrkirche St. Martin am Gründonnerstag das letzte Abendmahl gefeiert. In Erinnerung an den Vorabend der Kreuzigung hat Jesus nach der Überlieferung des alten Testaments mit den Jüngern das Paschamahl begangen und mit seinem Auftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ als Abschiedsgeschenk die Eucharistie eingesetzt.

Kein anderer Gottesdienst im Kirchenjahr ist von solchen Gegensätzen geprägt wie diese Messe, sowohl in der Gestaltung als auch vom Inhalt. Nach dem gewaltigen Orgelspiel von Organist Ilie Sicoe, dem Läuten aller Kirchenglocken zum Gloria, verstummte die Orgel und das Schellengeläut der Ministranten wurde ersetzt durch das ungewohnte Geräusch der Klappern. Hauptzelebrant Anantham Antony sprach von Freude und Trauer, Freundschaft und Verrat, Abschied und Befreiung. In seiner Predigt ging Antony auch auf die Symbolik der Fußwaschung ein, von der im Tagesevangelium (Joh 13,1-15) die Rede war. „Es ist ein Zeichen der überströmenden Liebe von Jesus zu uns Menschen,“ sagte er. Mit dieser schlichten, dienenden Handlung habe Jesus ein Beispiel für Demut gegeben. Anschließend nahm Pfarrer Antony (Mitte), unterstützt von Diakon Willy Schillinger an zehn Gläubigen das Ritual der Fußwaschung vor und bekräftigte damit die dienende Haltung seines Amtes.