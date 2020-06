Gottesdiensttermine der Thomasgemeinde Aulendorf

Folgende Gottesdienste stehen in der Thomasgemeinde in den folgenden Tagens auf dem Programm: Am Freitag, 26. Juni, 19 Uhr, ein YOU-GO-Jugendgottesdienst im Kirchgarten – „Hat Gott wirklich alles in der Hand?“.

Am Sonntag, 28. Juni gibt es zwei Gottesdienste in der Thomaskirche um 9 Uhr und um 10 Uhr mit Prädikant Ralf Laichinger.

Es ist keine Anmeldung für die Gottesdienste erforderlich. Beim Rein- und Rausgehen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.