Gottesdienstbesuch ist jetzt ohne Anmeldung möglich

Seit einer Woche werden in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf öffentliche Gottesdienste unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen gefeiert. Laut aktuellem Plan können 75 Gläubige (ohne Zelebranten und Schola) die Gottesdiente mitfeiern, teilt das Pfarramt mit.

Nach den Erfahrungen in der vergangenen Woche und am Wochenende würden die Gottesdienstbesuche nun ohne Anmeldung ermöglicht. Die maximale Kapazität von 75 Personen pro Gottesdienst solle jedoch nicht überschritten werden. Wegen der eingeschränkten Möglichkeiten würden in diesem Jahr die Gottesdienste an Christi Himmelfahrt um 9 und 10.30 Uhr in der Pfarrkirche stattfinden.