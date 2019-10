Goldfarbener BMW beschädigt

Ein Autofahrer ist am Mittwoch zwischen 12 bis 13.15 Uhr in der Schussenrieder Straße in Aulendorf vor einem Gaststättengebäude vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort parkenden, goldfarben lackierten BMW Touring mit Ravensburger Kennzeichen gestoßen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt laut Polizei fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens von etwa 6500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584/921719.