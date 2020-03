„Gitte, Maxi und die alten Hasen“ spielen wirbeln im Marmorsaal

Eine Jazz-Benefiz-Matinee zugunsten der Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ und des Kolpingsozialladens Solisatt in Aulendorf findet am Sonntag, 22. März, ab 11.30 Uhr im Marmorsaal des Aulendorfer Schlosses statt. Es spielen laut Veranstalter „Gitte, Maxi und die alten Hasen“ – eine Musiker-Kombi die in dieser Form und unter diesem Namen erstmals auftritt, sich aber aus größtenteils erfahrenen Musikern zusammensetzt.

Die alten Hasen, das sind Hansjörg Bitterwolf, Peter Hohl, Heinz Schmid und Otto Bauknecht. Ihre Erfahrung aus vielen Bands des Oberlandes führt sie laut Pressemitteilung zu einer DNS (Dinnerjazz, New Orleans und Swing) zusammen. Um daraus eine lebendige Stammzelle entstehen zu lassen, habe es noch des jungen und rhythmusstörungsfreien Pulsgebers Maxi am Schlagzeug bedarft. Damit dieser nonkonforme Klangkörper bei vielen Zuhörern auch Anklang findet, verleihe ihm die Aulendorferin Brigitte Thaler eine blitzsaubere und strahlende Stimme. Dieser musikalische Zellverband löse absichtlich die Strenge der Stilgrenzen auf und lasse die Ränder des Jazz sowie dessen Ursprünge über Weiterentwicklungen bis Mainstream und Latin zu einem beschwingten Korpus verschmelzen.

In Aulendorf bestreiten die Musiker ihren ersten Auftritt in dieser Konstellation, bevor sie weitere in der Region bestreiten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.