Gitarrenmusik von Werner Hucks

Bei den nächsten musikalischen Abendgottesdiensten der Zieglerschen (ZAGO) ist der Konzert- und Jazzgitarrist Werner Hucks auch zu Gast in Aulendorf. Er tritt am Mittwoch, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der evangelischen Thomaskirche auf. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrer Heiko Bräuning.

Hucks ist laut Pressemitteilung Konzertgitarrist, Studiomusiker, Komponist, Begleiter, Workshop-Leiter und bundesweit erster Diplom-Musikpädagoge für das Fach Jazzgitarre. Vor allem aber sei er ein Vollblutprofi, der mit Leidenschaft tue, was er liebe. Seit mehr als 30 Jahren ist Werner Hucks als Gitarrist unterwegs, gab mehr als 2500 Konzerte, wirkte bei rund 1000 Musical-Shows mit, trat in Rundfunk und Fernsehen auf und spielte als Studiomusiker mehrere Hundert Titel ein.

Die musikalische Bandbreite des 1962 in Duisburg geborenen Musikers schlägt sich laut Mitteilung auch in den zahlreichen Produktionen nieder, die er veröffentlicht hat. In den 90er-Jahren engagierte sich Hucks stark in der Musicalszene, etwa beim Musical „Les Miserables“ (Duisburg 1996-1999) und „Elisabeth“ in Essen (Premiere im März 2001). 2004 veröffentlichte Hucks mit „Faszination Gitarre“ seine zwölfte eigene Produktion, 2006 folgte mit „Saiten-Reise“ die 13. Produktion. Mit dem neuen Solo-Programm geht er wieder verstärkt auf Tournee.