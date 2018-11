Gibt es in Aulendorf ein Problem mit Feinstaub?

Viele Großstädte kämpfen mit Feinstaub. Die Ursachen für die feinen Partikel sind dabei vielfältig: Nicht nur Autos, sondern auch Kaminöfen oder Düngemittel sind Produzenten. Doch wie sieht die Belastung in einer ländlichen Gegend aus? Dieser Frage will das Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) in Aulendorf jetzt auf den Grund gehen.

Dafür hat Stadtrat Joachim Feßler (BUS) einen Prototyp am Fenster seiner Werkstatt angebracht. „Das ist erst einmal nur ein Probebetrieb“, sagt er. Denn in der Straße, in der er wohnt, herrscht nur wenig Verkehr. „Wir testen im Moment die Technik.“ Danach soll auch an viel befahrenen Orten, wie der Hauptstraße oder der Mockenstraße, gemessen werden.

Die Anleitung für das Messgerät stellt das sogenannte „OK-Lab Stuttgart“ zur Verfügung, eine Organisation, die die Feinstaubentwicklung in der Landeshauptstadt und deren Umgebung beobachtet. „Wir vom BUS haben uns die notwendigen Teile für einen Sensor gekauft“, sagt Feßler, der als Ingenieur tätig ist. „Und ich habe sie dann zusammengebaut.“

Das BUS will so herausfinden, ob es in Aulendorf ein Problem mit Feinstaub gibt. Denn von offizieller Seite werde laut Feßler nicht gemessen. Bürger, die in stark befahrenen Bereichen wie der Mockenstraße wohnen, hätten aber schon Schmutz an ihren Wänden bemerkt. „Wir sind dann quasi über dieses Projekt gestolpert“, so der 51-Jährige. Mit ihm arbeiten daran noch Michael Haga und Christine Vogt vom BUS.

Seit Anfang November ist der Sensor installiert und liefert erste Ergebnisse. Vor allem in den Morgenstunden würden die Werte ansteigen: „Wenn die ganzen Heizungen anlaufen.“ Denn diese würden ebenfalls Feinstaub verursachen. Um zu testen, ob das selbst gebastelte Messgerät auch richtig läuft, hat Feßler zeitweise noch einen weiteren Sensor parallel laufen lassen. „Die Werte waren relativ gleich“, sagt er. „Die Technik funktioniert also.“

Nach der Testphase sollen mehrere Geräte an verschiedenen Häusern die Feinstaubbelastung in Aulendorf messen. Einige Bürger hätten schon Interesse an einem Sensor bekundet. Die Messungen sind laut der Internetseite des BUS ein „Citizen Science Projekt“, ein Projekt, bei dem interessierte Bürger mithelfen. Die Erhebung der Daten sei ein erster Schritt: „Sollten wir ein Problem mit Feinstaub haben, können wir uns Maßnahmen überlegen.“ Die Ergebnisse könnten dann als Argumentationshilfe für zum Beispiel bessere Fahrradwege dienen. „Oder man könnte so auch an die Leute appellieren, dass sie nachhaltig heizen“, sagt Feßler.

Die EU-Grenzwerte für Feinstaub liegen bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. „Dazu kann man aber jetzt noch nichts Genaues sagen“, so der Stadtrat. Dazu müssten die Messungen erst einmal eine Weile laufen. Die Ergebnisse der täglichen Erhebung kann sich aber jetzt schon jeder anschauen auf der Internetseite des BUS. Bis zum Frühjahr soll das Projekt laufen. „Und dann sieht man auch, wo die Tendenz hingeht.“