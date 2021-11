Gewalttätige Auseinandersetzung am Bahnhof: 23-Jähriger schlägt 25-Jährigen

Am Aulendorfer Bahnhof ist es am Samstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, trafen im Bahnhof Aulendorf ein 25-jähriger Mann mit seinem 20-jährigen Begleiter auf zwei bereits im Bahnhof befindliche Männer, 23 und 22 Jahre alt. Der 25-Jährige wurde laut Polizei umgehend und unvermittelt vom stark alkoholisierten 23-jährigen beleidigt und geschlagen. Auch sein 22-jähriger Begleiter mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Tatverdächtige, alkoholisierte 23-jährige auch gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv, beleidigend, unkooperativ, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.