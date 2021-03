Gewaltprävention ist Thema in siebten Klassen

Am Studienkolleg St. Johann in Aulendorf hat für alle siebten Klassen ein Workshop zum Thema „Wie kann man Gewalt verhindern? Wie kann man sich in schwierigen Situationen verhalten?“ stattgefunden. Kriminaloberkommissarin Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium Ravensburg (Kriminalprävention) hat sich dafür in einer mehrstündigen Videokonferenz mit den Klassen sieben getroffen, teilt die Schule mit.

Der Workshop habe allgemeinen Informationen über die Formen von Gewalt, den Begriff Prävention und den Notruf gegeben. Die Referentin habe viel auf Interaktion mit den Schülern gesetzt. So habe sie nicht nur Informationen über eine Power-Point-Präsentation und Erzählungen von Fallbeispielen vermittelt, sondern auch interaktive Seiten. Die Siebtklässlerhätten zum Beispiel in einer gemeinsamen Aufgabe konkrete Formen von Gewalt, wie sie im Alltag vorkommen, der körperlichen, verbalen oder psychischen Gewalt zuordnen müssen und diese Seite selbst gestalten müssen.

Auch Cyber-Mobbing war Thema

„Was Gewalt ist, bestimmt das Opfer, nicht der Täter“, habe das Fazit der Kommissarin gelautet. Auch über Mobbing habe sie mit den Teilnehmern der Videokonferenz diskutiert. Dabei sei es auch um den Gebrauch der Smartphones und Cybermobbing gegangen. Sigrid Blenke habe von einem Fallbeispiel berichtet und mit den Schülern über die Folgen von Mobbing diskutiert. Darüber hinaus sei es aber vor allem auch darum gegangen, wie man sich in solchen Situationen selbst verhalten kann. Stressbewältigung, Problembewusstsein und Problemlösefähigkeit hätten in dem Workshop eine zentrale Rolle gespielt. Slogans wie „Spaß ist, wenn alle darüber lachen“ oder „Gewalt schafft nur Verlierer“hätten hier im Mittelpunkt gestanden.

Gewaltprävention in der Schule soll Schülerinnen und Schüler befähigen, Konflikte konstruktiv anzugehen und zu lösen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Weg dorthin führe in erster Linie über die kontinuierliche Förderung von Selbstbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit – da seien sich Kriminaloberkommissarin Sigrid Blenke und Schulleiter Klaus Schneiderhan einig.