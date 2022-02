„Gewalt kennt nur Verlierer“ – Workshop am Studienkolleg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der hervorragend vorbereitete Workshop startete mit allgemeinen Informationen: Die Formen von Gewalt und der Begriff Prävention wurden erklärt und auch schon der erste wichtige Hinweis gegeben: Notruf 110! Die Referentin setzte viel auf Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern. Als Impulse dienten Rollenspiele, authentische Fälle, die über Video-Clips und regionale Zeitungsberichte präsentiert wurden. Auch Cyber-Mobbing wurde thematisiert. „Was Gewalt ist, bestimmt das Opfer, nicht der Täter“, lautete das Fazit der sympathischen Kommissarin an einer Stelle. Sigrid Blenke erklärte, dass Kommunikation der größte Feind der Gewalt sei. Darüber hinaus ging es aber vor allem auch darum, wie man sich in schwierigen Situationen selbst verhalten kann. Stressbewältigung, Problembewusstsein und Problemlösefähigkeit spielten in dem Workshop eine zentrale Rolle. Slogans wie „Spaß ist, wenn alle darüber lachen“ brachten die Sache auf den Punkt.