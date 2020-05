Getränkekisten durchschlagen Wellblechdach

In der Reutener Straße in Aulendorf ist nach Polizeiangaben über das Wochenende ein unterhalb der Eisenbahnbrücke gelegenes Wellblechdach eines Firmengebäudes von herunterfallenden Getränkekisten an zwei Stellen durchschlagen worden. Der Schaden entstand im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.40 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte mutwillig zirka sechs Getränkekisten mit Inhalt von der Brücke auf das Dach hinunterwarfen. Die fallenden Kisten durchschlugen das Wellblechdach an zwei Stellen. Durch herumfliegende Flaschen wurde zudem ein dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Geschädigte hat Anzeige erstattet.

Zur Klärung des Falles sucht die Polizei nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.