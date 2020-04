Gestaltung des Palmsonntags in Aulendorf

Angesichts der aktuellen Situation, mit Berücksichtigung der Verordnungen, bietet die Katholische Kirchengemeinde St. Martin Aulendorf die Möglichkeit, gebastelte Palme bis Samstagabend in der Pfarrkirche St. Martin im Mittelgang an den vorgesehenen Haltern aufzustellen. Diese werden laut Pressemitteilung gesegnet und können in der Kirche bis Mittwoch bleiben. Außerdem würden vor der Pfarrkirche am Haupteingang am Sonntag ab 8 Uhr die gesegneten Palmzweige zum Mitnehmen bereitgestellt. Für den Palmsonntag und die Kartage werden Gebetsmaterialien in der Kirche ausgelegt.