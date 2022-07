Gerhard Gußmann ist seit 60 Jahren für die SGA am Ball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der SG Aulendorf, Abteilung Tischtennis, durfte Bärbel Müller eine große Anzahl an Ehrungen durchführen, waren diese bedingt durch die Corona-Pandemie letztmals 2019 möglich. Untermalt mit interessanten Bildern standen dabei die Ehrungen von Bärbel Müller, die die Abteilung zuletzt geführt hatte, Berthold Landthaler, der 30 Jahre die Kasse vorbildlich hütete, ebenso wie von Gerhard Gußmann, Anton Braun und Ralph Bitz etwas im Vordergrund, wurden die Anwesenden doch mit reichlich Applaus für ihre Verdienste für die Abteilung besonders gewürdigt.

Für besondere Verdienste: Bärbel Müller – 20 Jahre Ehrenamt (Ehrennadel in Silber des TTBW) und 45 Jahre aktive Mitgliedschaft. Berthold Landthaler – 30 Jahre Ehrenamt (Kassenwart) (Ehrennadel in Gold des TTBW und 55 Jahre aktive Mitgliedschaft). Gerhard Gußmann – 60 Jahre aktive Mitgliedschaft (Spielernadel in Gold mit Lorbeerkranz vom TTBW). Anton Braun – 50 Jahre aktive Mitgliedschaft (Spielernadel in Gold TTBW). Ralph Bitz – 28 Jahre Ehrenamt, zuletzt als 2.Vorsitzender und Hygienebeauftragter, 45 Jahre aktive Mitgliedschaft – Ernennung zum Ehrenmitglied.

30 Jahre aktiv: Nicole Blaser, Jürgen Lauber, Stefanie Müller, Tobias Neher. 20 Jahre aktiv: Thomas Wenzel, Maren Bäumler, Anja Feifel. 10 Jahre aktiv: Nico Arnegger, Klaus Merk, Kai Feifel, Simon Weizenegger, Anja Egeler, Nadine Blaser, Marvin Kösler, Benedikt Schmotz, Sören Laichinger, Isabelle Thierer, Manuel Mayer, Daniel Jurow.