Geplanter Skatepark soll im Frühsommer fertig sein

Die Pläne für den angedachten Skatepark in Aulendorf, der auf der Fläche des jetzigen Fahrradstellplatzes auf dem Gelände des Schulzentrumsnehmen entstehen soll, nehmen immer mehr Gestalt an. Wie die Stadtverwaltung und die SGA-Breitensportgruppe „Junge Männer“ nun bestätigten, wurden gemeinsam bereits weitere Gespräche geführt. Die Stadt will rund 110 000 Euro im Haushalt für das Jugendprojekt bereitstellen, die Breitensportgruppe bietet beim Aufbau des Parks freiwillige Hilfe an. Schon im Frühsommer soll der Skatepark nutzbar sein.

Was in den 1950er-Jahren an der Südwestküste Kaliforniens mit kleinen Rädern unter den Surfbrettern begann (der Prototyp des Skateboards hieß damals noch Asphaltsurfer), wird 70 Jahren später bei den olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch: das Skateboarden. Skaten wird mit Lifestyle und Freiheit in Verbindung gebracht, auch Aulendorfer Jugendliche gehen gerne diesem Freizeitsport nach. Allerdings fehlen ihnen in Aulendorf bislang die Möglichkeiten dafür – und so mussten sie bisher umständlich und zeitaufwendig zu den Skateanlagen ins benachbarte Bad Waldsee, nach Ravensburg oder Bad Saulgau fahren.

Die Idee für einen eigenen Skatepark in Aulendorf stammt von der SGA, Breitensportgruppe „Junge Männer“, die mit dem Wunsch auf die Stadt zugegangen ist (die SZ berichtete). „Die Unterstützung der Stadt war von Anfang an positiv“, berichtet Patrick Knieß von der Breitensportgruppe. Wie Bürgermeister Matthias Burth auf Nachfrage erläutert, sollen 110 000 Euro (für Asphaltplatz und Geräte) im städtischen Haushalt bereit gestellt werden, der nach den nun anstehenden Vorberatungen den Ausschüssen in der Gemeinderatssitzung am 28. Januar beschlossen werden soll. Sofern der Gemeinderat auch Ausgaben für den Skateplatz zustimmt, soll laut Burth im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden. „Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung positiv ausfallen wird“, so Burth, die ersten Beratungen dazu seien dem Projekt gegenüber wohlgesonnen gewesen.

Neues Freizeitangebot

Für den Bürgermeister stellt der geplante Skatepark eine Möglichkeit dar, den Jugendlichen in Aulendorf ein neues „Freizeitangebot“ zu bieten. „Es gibt meines Wissens einige, die die Skateanlage nutzen würden.“ Wie eine Umfrage der Stadt im Sommer ergeben hatte, betreiben 340 Schüler diesen Sport, 320 Schüler haben Interesse an einer Skateanlage und 80 Schüler würden diese gerne unterstützen. Auch Streethockey sieht der Bürgermeister in Anwohnerstraßen immer häufiger, wie er berichtet. Da Aulendorf in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Vandalismus hatte, hofft Burth, dass neue Angebot wie die Skateanlage zu einer Minderung dieses Problems beitragen. „Das steht aber bei der Skateanlage nicht im Vordergrund.“

Die Aulendorfer Jugendlichen sollen indes am Entstehen des Skateparks beteiligt werden, erläutert Knieß. „Es soll gemeinsam erarbeitet werden, welche Elemente gebraucht werden, wie der Skatepark aufgebaut werden soll.“ Auch würden die etwa 20 bis 30 Männer der Breitensportgruppe freiwillige Arbeitsstunden einbringen, auch die Jugendlichen sollen mithelfen. Zudem will der Verein nach Angaben von Knieß prüfen, ob ein Förderantrag gestellt werden kann, um mehr Mittel für die Skateparkelemente ausgeben zu können. Die müssten dann auch frühzeitig bestellt werden, die Lieferzeit betrage etwa vier bis sechs Wochen.

Knieß verbindet mit dem Skatepark eine konkrete Version. Durch den Standort des Skaterparks am Schulzentrum und damit der Nähe zum Sportplatz und Minikickfeld erhofft er sich, dass „ein direkter Austausch zwischen den sporttreibenden Jugendlichen erfolgt“. Beispielsweise, wenn kein Fußballer da ist, aber genügend Skater, die sich über einen Einsteiger freuen. Oder auch im umgekehrten Fall, wenn auf dem Spielfeld noch ein Torwart gesucht wird und Skater spontan mitspielt.