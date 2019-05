Gemeinderatskandidaten stellen sich am Dienstagabend in 60 Sekunden vor

Die Gelegenheit zum Speed-Date mit den Kandidaten für den Aulendorfer Gemeinderat gibt es beim „Kurz&Knackig“-Abend der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag, 7. Mai, im Hofgartensaal in Aulendorf. Ab 19 Uhr haben dort alle Kandidaten aller Fraktionen die Möglichkeit, sich zu präsentieren – in exakt 60 Sekunden.

Inhalt und Vortragsstil sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob die Kandidaten also über politische Ziele oder ihr Hobby sprechen, bleibt ihnen überlassen. Nur eines ist klar: Nach genau einer Minute ist Schluss und der nächste Redner tritt ans Mikrofon. „Mit dieser Veranstaltungsform wollen wir den Gedanken der Demokratie aufnehmen und tatsächlich allen Bewerbern die Möglichkeit bieten, zu Wort zu kommen“, erklärt Redaktionsleiter Wolfgang Heyer und führt damit den Vorteil gegenüber einer Podiumsdiskussion auf, die lediglich einem Sprecher der Fraktion eine Plattform bieten würde. „Die Wähler können sich an diesem Abend einen kurzen Eindruck aller teilnehmenden Kandidaten verschaffen“, so Heyer.

Auch die Kandidaten für den Bad Waldseer Gemeinderat haben Gelegenheit, sich zu präsentieren. Der dortige „Kurz&Knackig“-Abend – selbe Regeln, anderer Ort – findet am Montag, 13. Mai, im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee um 19 Uhr statt.